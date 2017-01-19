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 Четверг, 19 января 2017
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Пензенские кадеты участвуют в работе Всероссийского детского центра «Смена»
Сегодня в Пензе
 

10 школьников из Кадетской школы № 46  и Кадетской школы по делам ГОЧС №70 г. Пензы принимают участие в работе Всероссийского детского центра «Смена», расположенного в Краснодарском крае.

На гражданско-патриотический форум «Патриот России»  собрались  290 детей в возрасте от 11 до 17 лет из 29 регионов России. Лагерная смена проходит с 17 января по 6 февраля. «Путевки в ВДЦ «Смена» являются поощрительными и предоставляются бесплатно. Учащиеся Пензы их получили за высокие результаты в изучении истории и культуры России, а также участие в общественных мероприятиях и конкурсах», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

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