Пензенские кадеты участвуют в работе Всероссийского детского центра «Смена»

10 школьников из Кадетской школы № 46 и Кадетской школы по делам ГОЧС №70 г. Пензы принимают участие в работе Всероссийского детского центра «Смена», расположенного в Краснодарском крае.

На гражданско-патриотический форум «Патриот России» собрались 290 детей в возрасте от 11 до 17 лет из 29 регионов России. Лагерная смена проходит с 17 января по 6 февраля. «Путевки в ВДЦ «Смена» являются поощрительными и предоставляются бесплатно. Учащиеся Пензы их получили за высокие результаты в изучении истории и культуры России, а также участие в общественных мероприятиях и конкурсах», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.