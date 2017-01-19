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Подведены итоги инвестиционной деятельности органов местного самоуправления за 4 квартал 2016 года
Сегодня в Пензе
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Министерство экономики Пензенской области подвело итоги работы деятельности администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата. Рейтинг формируется по трём ключевым направлениям – «Инвестиционная активность», «Эффективность работы по улучшению инвестиционного климата», «Эффективность работы по поддержке малого предпринимательства». Лидером рейтинга стал город Пенза, также в группе лидеров остались Бессоновский и Никольский районы. Основными факторами, повлиявшими на лидерство данных муниципальных администраций, стали активная работа с предпринимателями и потенциальными инвесторами, а также размещение информации о деятельности в сфере улучшения делового климата в средствах массовой информации. Аутсайдерами рейтинга стали Земетчинский, Башмаковский и Мокшанский районы, администрациями которых уделялось недостаточное внимание в отчётном квартале работе по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с предпринимательским сообществом. «По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2017 году перечень критериев оценки муниципальных администраций будет дополнен рядом показателей, что позволит всесторонне оценивать усилия местных властей в сфере развития предпринимательства и привлечения инвестиций» - подчеркнул Сергей Капралов.
Министерство экономики Пензенской области подвело итоги работы деятельности администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата. Рейтинг формируется по трём ключевым направлениям – «Инвестиционная активность», «Эффективность работы по улучшению инвестиционного климата», «Эффективность работы по поддержке малого предпринимательства». Лидером рейтинга стал город Пенза, также в группе лидеров остались Бессоновский и Никольский районы. Основными факторами, повлиявшими на лидерство данных муниципальных администраций, стали активная работа с предпринимателями и потенциальными инвесторами, а также размещение информации о деятельности в сфере улучшения делового климата в средствах массовой информации.
Аутсайдерами рейтинга стали Земетчинский, Башмаковский и Мокшанский районы, администрациями которых уделялось недостаточное внимание в отчётном квартале работе по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с предпринимательским сообществом. «По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2017 году перечень критериев оценки муниципальных администраций будет дополнен рядом показателей, что позволит всесторонне оценивать усилия местных властей в сфере развития предпринимательства и привлечения инвестиций» - подчеркнул Сергей Капралов.
Новость: Ирина Зазуля 19 января 2017
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