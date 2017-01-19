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 Четверг, 19 января 2017
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Виктор Кувайцев: "Наша общая задача - воспитать здоровое поколение детей"
Сегодня в Пензе
 

Торжественное открытие спортивного зала многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» стоялось в Пензе. Мероприятие началось с волейбольного матча между командами 10 и 11 класса образовательного учреждения. Поздравить с этим событием ребят приехали глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Мэр отметил, что спортивный зал у гимназии появился благодаря решению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о передаче корпусов бывшего машиностроительного колледжа учебному заведению.

- Мы безмерно благодарны Ивану Александровичу за этот шаг, - подчеркнул Виктор Николаевич. - Теперь 708 учеников гимназии смогут полноценно заниматься физической культурой, проводить свой досуг с пользой, посещая различные секции и массовые мероприятия. Наша общая задача - воспитать здоровое поколение детей. Это огромный вклад в будущее города и всей страны. Затем глава администрации вручил капитанам волейбольных команд новые мячи.

Кроме того, Виктор Кувайцев поздравил директора гимназии Валерию Вишненкову, которая сегодня отмечает юбилей. Он вручил ей цветы, подарок и Благодарственное письмо.

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