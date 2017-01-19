Дворовые команды сразились в хоккей

На хоккейной площадке, расположенной на улице Бакунина, 115, в целях организации спортивного досуга жителей города и в рамках реализации Общероссийского проекта «Детский спорт» состоялся турнир по хоккею среди школьных и дворовых команд Ленинского района города Пензы. В соревнованиях приняли участие 9 команд. По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом:

1 место – Команда средней школы № 11;

2 место – Команда лицея современных технологий №2;

3 место – Команда средней школы № 58. Все участники состязаний получили сладкие призы. Победители и призеры награждены грамотами и медалями