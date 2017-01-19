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Дворовые команды сразились в хоккей
Сегодня в Пензе
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На хоккейной площадке, расположенной на улице Бакунина, 115, в целях организации спортивного досуга жителей города и в рамках реализации Общероссийского проекта «Детский спорт» состоялся турнир по хоккею среди школьных и дворовых команд Ленинского района города Пензы. В соревнованиях приняли участие 9 команд. По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом: 1 место – Команда средней школы № 11; 2 место – Команда лицея современных технологий №2; 3 место – Команда средней школы № 58. Все участники состязаний получили сладкие призы. Победители и призеры награждены грамотами и медалями
На хоккейной площадке, расположенной на улице Бакунина, 115, в целях организации спортивного досуга жителей города и в рамках реализации Общероссийского проекта «Детский спорт» состоялся турнир по хоккею среди школьных и дворовых команд Ленинского района города Пензы. В соревнованиях приняли участие 9 команд. По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом:
1 место – Команда средней школы № 11;
2 место – Команда лицея современных технологий №2;
3 место – Команда средней школы № 58. Все участники состязаний получили сладкие призы. Победители и призеры награждены грамотами и медалями
Новость: Ирина Зазуля 19 января 2017
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