Пензенцев приглашают принять участие в творческом вечере "От фестиваля к фестивалю"

20 января в 16.30 в клубе творческих открытий "45 Меридиан" Пензенского областного отделения РГО состоится первый в этом году творческий вечер "От фестиваля к фестивалю".

Среди его гостей - участники прошедшего недавно фестиваля "Поющие журналисты", а также скоро стартующего праздника песни "Большая медведица".

Вход свободный!