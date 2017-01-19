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Пензенцев приглашают принять участие в творческом вечере "От фестиваля к фестивалю"
Сегодня в Пензе
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20 января в 16.30 в клубе творческих открытий "45 Меридиан" Пензенского областного отделения РГО состоится первый в этом году творческий вечер "От фестиваля к фестивалю". Среди его гостей - участники прошедшего недавно фестиваля "Поющие журналисты", а также скоро стартующего праздника песни "Большая медведица". Вход свободный!
20 января в 16.30 в клубе творческих открытий "45 Меридиан" Пензенского областного отделения РГО состоится первый в этом году творческий вечер "От фестиваля к фестивалю".
Среди его гостей - участники прошедшего недавно фестиваля "Поющие журналисты", а также скоро стартующего праздника песни "Большая медведица".
Вход свободный!
Новость: Ирина Зазуля 19 января 2017
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