Приближается 20 января, а это значит, что близиться День музейных селфи

Пензенская областная картинная уже не первый год принимает участие в этой международной акции и предлагает всем пензенцам присоединиться к ней. Идея масштабного флешмоба родилась в Великобритании у незаисимого музейного эксперта и блогера Мара Диксона и довольно быстро распространилась по всему миру.



Целью музейного селфи является популяризация культурного наследия. Фотографирование в непривычном антураже с каждым годом привлекает все больше и больше людей. Запечатлеть себя на фоне подлинных произведений мирового и отечественного искусства предлагает и Пензенская картинная галерея.



Кроме того, в этот юбилейный для нас год наш музей организует конкурс на лучшее селфи в галерее, который стартует 20 января и продлится до 31 января включительно. Сфотографироваться можно с любым экспонатом и в интерьерах Пензенской картинной галереи, Губернаторского дома, Музея одной картины и Никольского музея стекла и хрусталя, главное не использовать вспышку. Размещайте ваши фотографии в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с хэштегом #пензенскаякартиннаягалерея с 20 по 31 января.

Три автора лучших музейных «себяшек» получат право на бесплатную профессиональную или свадебную фотосессию в стенах Пензенской картиной галереи и Губернаторского дома.