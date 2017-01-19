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 Четверг, 19 января 2017
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Приближается 20 января, а это значит, что близиться День музейных селфи
Сегодня в Пензе
 

Пензенская областная картинная уже не первый год принимает участие в этой международной акции и предлагает всем пензенцам присоединиться к ней. Идея масштабного флешмоба родилась в Великобритании у незаисимого музейного эксперта и блогера Мара Диксона и довольно быстро распространилась по всему миру. 

Целью музейного селфи является популяризация культурного наследия. Фотографирование в непривычном антураже с каждым годом привлекает все больше и больше людей. Запечатлеть себя на фоне подлинных произведений мирового и отечественного искусства предлагает и Пензенская картинная галерея. 

Кроме того, в этот юбилейный для нас год наш музей организует конкурс на лучшее селфи в галерее, который стартует 20 января и продлится до 31 января включительно. Сфотографироваться можно с любым экспонатом и в интерьерах Пензенской картинной галереи, Губернаторского дома, Музея одной картины и Никольского музея стекла и хрусталя, главное не использовать вспышку. Размещайте ваши фотографии в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с хэштегом #пензенскаякартиннаягалерея с 20 по 31 января.

Три автора лучших музейных «себяшек» получат право на бесплатную профессиональную или свадебную фотосессию в стенах Пензенской картиной галереи и Губернаторского дома. 

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