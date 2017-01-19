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Приближается 20 января, а это значит, что близиться День музейных селфи
Сегодня в Пензе
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Пензенская областная картинная уже не первый год принимает участие в этой международной акции и предлагает всем пензенцам присоединиться к ней. Идея масштабного флешмоба родилась в Великобритании у незаисимого музейного эксперта и блогера Мара Диксона и довольно быстро распространилась по всему миру. Три автора лучших музейных «себяшек» получат право на бесплатную профессиональную или свадебную фотосессию в стенах Пензенской картиной галереи и Губернаторского дома.
Пензенская областная картинная уже не первый год принимает участие в этой международной акции и предлагает всем пензенцам присоединиться к ней. Идея масштабного флешмоба родилась в Великобритании у незаисимого музейного эксперта и блогера Мара Диксона и довольно быстро распространилась по всему миру.
Три автора лучших музейных «себяшек» получат право на бесплатную профессиональную или свадебную фотосессию в стенах Пензенской картиной галереи и Губернаторского дома.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 19 января 2017
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