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Юные вокалисты студии эстрадного вокала «Лель» завоевали Гран-при международного конкурса «Кубок Арт-Премиум»
Сегодня в Пензе
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В Москве с 10 по 13 января 2017 года прошел международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум», участниками которого стали три тысячи ребят. В числе членов жюри конкурса - Максим Дунаевский, Антон Макарский, Бедрос Киркоров. По итогам конкурса юные вокалисты образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Лель» областного центра развития творчества детей и юношества: шоу-группа «Марта Грин» и Сабрина Майорова получили Гран - при конкурса, шоу-группа «Пижоны» и Незванова Юлия заняли 1 места в своих возрастных группах. Гала-концерт победителей состоялся в Государственном Кремлёвском Дворце.
В Москве с 10 по 13 января 2017 года прошел международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум», участниками которого стали три тысячи ребят. В числе членов жюри конкурса - Максим Дунаевский, Антон Макарский, Бедрос Киркоров.
По итогам конкурса юные вокалисты образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Лель» областного центра развития творчества детей и юношества: шоу-группа «Марта Грин» и Сабрина Майорова получили Гран - при конкурса, шоу-группа «Пижоны» и Незванова Юлия заняли 1 места в своих возрастных группах.
Гала-концерт победителей состоялся в Государственном Кремлёвском Дворце.
Новость: Ирина Зазуля 19 января 2017
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