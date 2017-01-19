Юные вокалисты студии эстрадного вокала «Лель» завоевали Гран-при международного конкурса «Кубок Арт-Премиум»

В Москве с 10 по 13 января 2017 года прошел международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум», участниками которого стали три тысячи ребят. В числе членов жюри конкурса - Максим Дунаевский, Антон Макарский, Бедрос Киркоров.

По итогам конкурса юные вокалисты образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Лель» областного центра развития творчества детей и юношества: шоу-группа «Марта Грин» и Сабрина Майорова получили Гран - при конкурса, шоу-группа «Пижоны» и Незванова Юлия заняли 1 места в своих возрастных группах.

Гала-концерт победителей состоялся в Государственном Кремлёвском Дворце.