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 Четверг, 19 января 2017
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«Вагон знаний» продолжит свою работу
Сегодня в Пензе
 

В Министерстве образования Пензенской области 18 января 2017 года состоялась рабочая встреча Министра образования Пензенской области Александра Воронкова с представителями Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», Департамента туризма Самарской области и туроператоров г. Самары. Представители Куйбышевской железной дороги вручили Александру Геннадьевичу Благодарственное письмо за активное участие в реализации проекта «Вагон знаний».

В ходе встречи был отмечен положительный опыт проведения первой экскурсионной поездки для пензенских школьников в рамках проекта «Вагон знаний» в г. Самару и определен срок и тематика следующего экскурсионного выезда: коллективная экскурсия для пензенских школьников запланирована на 18 февраля 2017 года и приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Во время поездки со школьниками будут проводиться викторины, конкурсы на знание истории, духовного и культурного наследия Пензенского и Самарского регионов.

Также по итогам встречи принято решение о проведении совещания по развитию детского туризма с участием руководителей образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в III декаде января. В работе совещания примут участие туроператоры г. Самары с презентациями экскурсий.

Первая поездка "Вагона знаний" состоялась 17 декабря 2016 года. Ее участниками стали более 200 пензенских школьников.

Новость: Министерство образования Пензенской области 19 января 2017
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