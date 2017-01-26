В Пензе 26 января 2017 года на базе дворца водного спорта «Сура» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями всех категорий.

Организатор соревнований - Министерство физической культуры и спорта Пензенской области при поддержке ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта.

В чемпионате и первенстве Пензенской области по плаванию участвуют спортсмены-инвалиды всех категорий: спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, а также спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

В соревнованиях примут участие воспитанники отделения адаптивного спорта (плавание) ПОСДЮСШОР, спортсмены-инвалиды из районов Пензенской области, пловцы Пензенского базового медицинского колледжа, представители пензенской общественной организации «Специальная Олимпиада».

Возраст участников чемпионата - мужчины, женщины от 19 лет и старше, первенства - юноши, девушки от 10 до 18 лет.

Желаем всем участникам соревнований легкой воды и быстрых секунд!