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26 января 2017 года на базе дворца водного спорта «Сура» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями всех категорий
Сегодня в Пензе
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В Пензе 26 января 2017 года на базе дворца водного спорта «Сура» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями всех категорий. Организатор соревнований - Министерство физической культуры и спорта Пензенской области при поддержке ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта. В чемпионате и первенстве Пензенской области по плаванию участвуют спортсмены-инвалиды всех категорий: спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, а также спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях примут участие воспитанники отделения адаптивного спорта (плавание) ПОСДЮСШОР, спортсмены-инвалиды из районов Пензенской области, пловцы Пензенского базового медицинского колледжа, представители пензенской общественной организации «Специальная Олимпиада». Возраст участников чемпионата - мужчины, женщины от 19 лет и старше, первенства - юноши, девушки от 10 до 18 лет. Желаем всем участникам соревнований легкой воды и быстрых секунд!
В Пензе 26 января 2017 года на базе дворца водного спорта «Сура» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями всех категорий.
Организатор соревнований - Министерство физической культуры и спорта Пензенской области при поддержке ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта.
В чемпионате и первенстве Пензенской области по плаванию участвуют спортсмены-инвалиды всех категорий: спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, а также спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
В соревнованиях примут участие воспитанники отделения адаптивного спорта (плавание) ПОСДЮСШОР, спортсмены-инвалиды из районов Пензенской области, пловцы Пензенского базового медицинского колледжа, представители пензенской общественной организации «Специальная Олимпиада».
Возраст участников чемпионата - мужчины, женщины от 19 лет и старше, первенства - юноши, девушки от 10 до 18 лет.
Желаем всем участникам соревнований легкой воды и быстрых секунд!
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 января 2017
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