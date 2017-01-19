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«Кино — моя судьба!»
Сегодня в Пензе
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«Кино — моя судьба!» Так эстрадная певица Ирина Шведова назвала свою новую концертную программу, посвящённую Году кино. Вместе с давними пензенскими друзьями — ансамблем солистов «Старгород» — артистка исполнила всеми любимые хиты из не менее любимых фильмов.
«Песни кино ничем не отличаются от эстрадных! Если песни созданы талантливыми авторами, они тоже входят в нашу жизнь с экранов. А порой бывает и наоборот: популярная песня попадает в кино. Кино — это наша жизнь, потому мы так любим этот жанр», — отметила Ирина Шведова.
«Кино — моя судьба!» — далеко не первая совместная работа певицы с пензенским коллективом. «Старгород» традиционно аккомпанирует Шведовой в Пензе.
«Старгород» — профессиональнейшие музыканты! С ними приятно не только работать, но и дружить. Надеюсь, у нас впереди много совместных концертов», — подчеркнула артистка.
Полную версию концерта смотрите в эфире нашего канала!
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