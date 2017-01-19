|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Нинель Новосельцева: «Буду служить Родине, землякам, родной Пензе и Сурскому краю!»
Сегодня в Пензе
|
В адрес главы администрации города Виктора Кувайцева пришло письмо от Почетного гражданина города Пензы Нинель Новосельцевой,в котором говорится: «Уважаемый Виктор Николаевич! Я никогда не заискивала перед властью, но сегодня хочу высказать слова искренней благодарности за неожиданное для меня, приятное, теплое поздравление с 80-летием со дня своего рождения. Вы оценили мой труд и так красиво поздравили. С благодарностью и признательностью Н.А.Новосельцева»
В адрес главы администрации города Виктора Кувайцева пришло письмо от Почетного гражданина города Пензы Нинель Новосельцевой,в котором говорится:
«Уважаемый Виктор Николаевич! Я никогда не заискивала перед властью, но сегодня хочу высказать слова искренней благодарности за неожиданное для меня, приятное, теплое поздравление с 80-летием со дня своего рождения. Вы оценили мой труд и так красиво поздравили.
С благодарностью и признательностью Н.А.Новосельцева»
Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru