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 Четверг, 19 января 2017
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Нинель Новосельцева: «Буду служить Родине, землякам, родной Пензе и Сурскому краю!»
Сегодня в Пензе
 

В адрес главы администрации города Виктора Кувайцева пришло письмо от Почетного гражданина города Пензы Нинель Новосельцевой,в котором говорится: 

«Уважаемый Виктор Николаевич! Я никогда не заискивала перед властью, но сегодня хочу высказать слова искренней благодарности за неожиданное для меня, приятное, теплое поздравление с 80-летием со дня своего рождения. Вы оценили мой труд и так красиво поздравили. 
Не совсем радостная дата, но присвоение звания «Почетного гражданина города Пензы» и других наград заставили меня забыть о возрасте и просто быть счастливой. Вы правильно оглядываетесь на советское прошлое, потому что думаете о будущем. Успехов Вам! 
Буду служить Родине, землякам, родной Пензе и Сурскому краю! 

С благодарностью и признательностью Н.А.Новосельцева» 

Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017
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