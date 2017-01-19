Нинель Новосельцева: «Буду служить Родине, землякам, родной Пензе и Сурскому краю!»

В адрес главы администрации города Виктора Кувайцева пришло письмо от Почетного гражданина города Пензы Нинель Новосельцевой,в котором говорится: «Уважаемый Виктор Николаевич! Я никогда не заискивала перед властью, но сегодня хочу высказать слова искренней благодарности за неожиданное для меня, приятное, теплое поздравление с 80-летием со дня своего рождения. Вы оценили мой труд и так красиво поздравили.

Не совсем радостная дата, но присвоение звания «Почетного гражданина города Пензы» и других наград заставили меня забыть о возрасте и просто быть счастливой. Вы правильно оглядываетесь на советское прошлое, потому что думаете о будущем. Успехов Вам!

Буду служить Родине, землякам, родной Пензе и Сурскому краю! С благодарностью и признательностью Н.А.Новосельцева»

Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017