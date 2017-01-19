Неверов рассказал о съезде «Единой России»

21-22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд Партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы.

Главную оценку «Единой России»» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за «Единую Россию», поддержали и программу партии. Именно поэтому в первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы. «На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами Правительства мы проанализируем: что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», - рассказал журналистам секретарь Генерального совета Сергей Неверов. Названия площадок будут соответствовать разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

По окончанию работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено Председателю Партии. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные, напомнил Неверов. «Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким», - рассказал Неверов. Что же касается Генерального совета (численный состав – 170 человек), то в основу формирования будут предложены те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем съезде она коснется порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами Госдумы и членами Совета Федерации). «В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%», - заявил Неверов.

Один из принципов формирования Генсовета – представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава Секретарей всех уровней в Генеральном совете, пояснил Неверов. Это секретари региональных отделений Партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли реготделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат Партии на выборах ГД превысил 54,2 %; секретари местных отделений Партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной Думы по региону среди местных отделений и секретари первичных отделений Партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной Думы по региону среди первичных отделений, из субъектов, не входящих в первые две категории. «Также в Генсовет будут предложены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов Партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов», - сказал Неверов.

По окончанию съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и Президиум.