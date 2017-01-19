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Крещение 2017 года обошлось без происшествий
Сегодня в Пензе
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Из-за оттепели количество желающих окунуться в ледяную прорубь ночью оказалось довольно высоким. Традиционные крещенские морозы прежних лет многих отпугивали, а в этом году, напротив, пензенцы приезжали целыми семьями. В ходе рейдов сотрудниками управления по делам ГОЧС г.Пензы было выявлено 9 несанкционированных купелей, сделанные местными жителями самостоятельно. У таких прорубей за происходящим следили сотрудники управления по делам ГОЧС города, управления МВД России по г.Пензе и члены народной дружины города. Особое внимание приходилось уделять людям, которые купаются после употребления спиртных напитков. Увы, вопреки ежегодным предупреждениям, число тех, кто пытается подбодрить себя алкоголем, меньше не становится. Под воздействием горячительных напитков отдельные «смельчаки» даже прыгали в прорубь с разбега , что чревато самыми плачевными последствиями. К счастью, Крещение 2017 года обошлось без происшествий.
Из-за оттепели количество желающих окунуться в ледяную прорубь ночью оказалось довольно высоким. Традиционные крещенские морозы прежних лет многих отпугивали, а в этом году, напротив, пензенцы приезжали целыми семьями.
В ходе рейдов сотрудниками управления по делам ГОЧС г.Пензы было выявлено 9 несанкционированных купелей, сделанные местными жителями самостоятельно. У таких прорубей за происходящим следили сотрудники управления по делам ГОЧС города, управления МВД России по г.Пензе и члены народной дружины города.
Особое внимание приходилось уделять людям, которые купаются после употребления спиртных напитков.
Увы, вопреки ежегодным предупреждениям, число тех, кто пытается подбодрить себя алкоголем, меньше не становится. Под воздействием горячительных напитков отдельные «смельчаки» даже прыгали в прорубь с разбега , что чревато самыми плачевными последствиями. К счастью, Крещение 2017 года обошлось без происшествий.
Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017
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