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Ряд пензенской продукции будет поступать в Республику Казахстан
Сегодня в Пензе
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В марте 2016 года делегация Пензенской области в составе Губернатора Ивана Белозерцева и руководителей промышленных предприятий посетила г.Астана Республики Казахстан. Поездка делегации оказалась весьма результативной. В ходе визита состоялись переговоры, по результатам которых пензенскими предприятиями заключен ряд перспективных контрактов на поставку оборудования и продукции в Республику Казахстан в 2016 году на сумму более 2 млрд. рублей. Кроме того, пензенские предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» участвовали в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016», что также способствовало укреплению сотрудничества и заключению новых соглашений. ОАО «Электромеханика» в текущем году планирует проведение испытаний электронных скоростемеров КПД-3ПА на локомотивах предприятий промышленного железнодорожного транспорта Республики Казахстан. ОАО «Завод ГРАЗ» выиграло тендер на поставку АО «НК «Казмунайгаз» 60 автоцистерн и прицепов-цистерн. В ближайшее время запланирован визит официальной делегации Пензенской области в Республику Казахстан для участия в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017».
В марте 2016 года делегация Пензенской области в составе Губернатора Ивана Белозерцева и руководителей промышленных предприятий посетила г.Астана Республики Казахстан. Поездка делегации оказалась весьма результативной.
В ходе визита состоялись переговоры, по результатам которых пензенскими предприятиями заключен ряд перспективных контрактов на поставку оборудования и продукции в Республику Казахстан в 2016 году на сумму более 2 млрд. рублей.
Кроме того, пензенские предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» участвовали в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016», что также способствовало укреплению сотрудничества и заключению новых соглашений.
ОАО «Электромеханика» в текущем году планирует проведение испытаний электронных скоростемеров КПД-3ПА на локомотивах предприятий промышленного железнодорожного транспорта Республики Казахстан. ОАО «Завод ГРАЗ» выиграло тендер на поставку АО «НК «Казмунайгаз» 60 автоцистерн и прицепов-цистерн.
В ближайшее время запланирован визит официальной делегации Пензенской области в Республику Казахстан для участия в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017».
Новость: Министерство экономики Пензенской области 19 января 2017
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