Ряд пензенской продукции будет поступать в Республику Казахстан

В марте 2016 года делегация Пензенской области в составе Губернатора Ивана Белозерцева и руководителей промышленных предприятий посетила г.Астана Республики Казахстан. Поездка делегации оказалась весьма результативной.

В ходе визита состоялись переговоры, по результатам которых пензенскими предприятиями заключен ряд перспективных контрактов на поставку оборудования и продукции в Республику Казахстан в 2016 году на сумму более 2 млрд. рублей.

Кроме того, пензенские предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» участвовали в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016», что также способствовало укреплению сотрудничества и заключению новых соглашений.

ОАО «Электромеханика» в текущем году планирует проведение испытаний электронных скоростемеров КПД-3ПА на локомотивах предприятий промышленного железнодорожного транспорта Республики Казахстан. ОАО «Завод ГРАЗ» выиграло тендер на поставку АО «НК «Казмунайгаз» 60 автоцистерн и прицепов-цистерн.

В ближайшее время запланирован визит официальной делегации Пензенской области в Республику Казахстан для участия в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017».