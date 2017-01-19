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Первые домашние игры «Лагуна-УОР» проведет 20 и 21 января
Сегодня в Пензе
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Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к первым в 2017 году домашним играм чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги. 20 и 21 января наши девушки будут принимать клуб «ОрелГУ». Всего несколько дней было дано дано нашим девушкам на отдых во время новогодних каникул и уже 6 января они приступили к тренировкам. Все прекрасно понимают, какова ответственность за результат в каждой из оставшихся игр, а потому даже на матчи с аутсайдером настраиваются очень серьезно. «ОрёлГУ» потерпел в прошедших играх два поражения от «Торпедо-МАМИ», поэтому ожидаю от соперника жесткой и агрессивной игры. Они будут нацелены только на победу, но и мы не собираемся им уступать. Ждем всех болельщиков на наши игры!», - сказала вратарь МФК «Лагуна-УОР» Мария Сурнина. На матчи с командой «ОрелГУ» ряды «Лагуны-УОР» пополнятся двумя игроками дублирующего состава – сестрами Марией и Екатериной Самойловыми, которые блестяще проявили себя в матчах первенства России по мини-футболу. Игры МФК «Лагуна-УОР» и СК «ОрелГУ» пройдут 20 и 21 января в ФОКе «Спутник». Начало в 17:00 и 16:00 соответственно.
Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к первым в 2017 году домашним играм чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги. 20 и 21 января наши девушки будут принимать клуб «ОрелГУ».
Всего несколько дней было дано дано нашим девушкам на отдых во время новогодних каникул и уже 6 января они приступили к тренировкам. Все прекрасно понимают, какова ответственность за результат в каждой из оставшихся игр, а потому даже на матчи с аутсайдером настраиваются очень серьезно.
«ОрёлГУ» потерпел в прошедших играх два поражения от «Торпедо-МАМИ», поэтому ожидаю от соперника жесткой и агрессивной игры. Они будут нацелены только на победу, но и мы не собираемся им уступать. Ждем всех болельщиков на наши игры!», - сказала вратарь МФК «Лагуна-УОР» Мария Сурнина.
На матчи с командой «ОрелГУ» ряды «Лагуны-УОР» пополнятся двумя игроками дублирующего состава – сестрами Марией и Екатериной Самойловыми, которые блестяще проявили себя в матчах первенства России по мини-футболу.
Игры МФК «Лагуна-УОР» и СК «ОрелГУ» пройдут 20 и 21 января в ФОКе «Спутник». Начало в 17:00 и 16:00 соответственно.
Новость: Пресс-аташе МФК "Лагуна-УОР" Елена Никитина 19 января 2017
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