Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 19 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Первые домашние игры «Лагуна-УОР» проведет 20 и 21 января
Сегодня в Пензе
 

Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к первым в 2017 году домашним играм чемпионата России по мини-футболу среди женских команд  Высшей лиги. 20 и 21 января наши девушки будут принимать клуб «ОрелГУ».

Всего несколько дней было дано дано нашим девушкам на отдых во время новогодних каникул и уже 6 января они приступили к тренировкам.  Все прекрасно понимают, какова ответственность за результат в каждой из оставшихся игр, а потому даже на матчи с аутсайдером настраиваются  очень серьезно.

«ОрёлГУ» потерпел в прошедших играх два поражения от «Торпедо-МАМИ», поэтому ожидаю от соперника жесткой и агрессивной игры. Они будут нацелены только на победу, но и мы не собираемся им уступать. Ждем всех болельщиков на наши игры!», - сказала вратарь МФК «Лагуна-УОР» Мария Сурнина.

На матчи с командой «ОрелГУ» ряды «Лагуны-УОР» пополнятся двумя игроками дублирующего состава – сестрами Марией и Екатериной Самойловыми, которые блестяще проявили себя в матчах первенства России по мини-футболу.

Игры МФК «Лагуна-УОР» и СК «ОрелГУ» пройдут 20 и 21 января в ФОКе «Спутник». Начало в 17:00 и 16:00 соответственно.

Новость: Пресс-аташе МФК "Лагуна-УОР" Елена Никитина 19 января 2017
2017-01-19
У войны не женское лицо
В Пензенском краеведческом музее почтили память защитниц отечества
 
2017-01-19
Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет на территории Пензенской области
 20 января 2017 года
 
2017-01-19
В Пензе пройдет финал соревнований по настольному теннису среди трудовых коллективов
 Состоялся предварительный этап соревнований
 
2017-01-19
За развратные действия - принудительное лечения в психиатрическом стационаре
 В Пензе за совершение запрещенных уголовным законом деяний к мужчине применены принудительные меры медицинского характера
 
2017-01-19
В Шемышейском районе мужчины отравились угарным газом
 Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела местного жителя
 

Новости партнеров
 
На сайте: 19ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru