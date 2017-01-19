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 Четверг, 19 января 2017
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В Шемышейском районе мужчины отравились угарным газом
Сегодня в Пензе
 

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 января 2017 года в одном из домов в р.п. Шемышейка Пензенской области тела 61-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти, его 36-летний сын госпитализирован.

Предварительно, мужчины отравились угарным газом в результате неправильной эксплуатации отопительной печи (закрыта печная заслонка).

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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