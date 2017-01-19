Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 50-летнего жителя города Пензы, совершившего запрещенные уголовным законом общественно-опасные деяния, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста),ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более лиц), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь лицом без определенного места жительства, знакомился с малолетними мальчиками и приглашал их в пустующее административное здание в городе Пензе, где проживал и неофициально подрабатывал сторожем. В помещениях здания мужчина с июля 2015 по февраль 2016 года неоднократно совершал в отношении девяти мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет развратные действия, при этом демонстрировал подросткам видеоматериалы порнографического содержания, предлагал детям сигареты, а также вовлекал в систематическое употребление спиртных напитков.

В течение длительного времени, подростки держали в тайне от своих близких произошедшее, что оставляло мужчину безнаказанным, и он продолжал преступную деятельность.

В ходе следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Постановлением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.