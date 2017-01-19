В Пензе пройдет финал соревнований по настольному теннису среди трудовых коллективов

В городе Пензе состоялся предварительный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пензы. В соревнованиях приняли участие команды 23 трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города Пензы. Результаты соревнований: Первомайский район: I место – ОАО «Пензадизельмаш»; II место – ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»; III место – ООО «Горводоканал». Ленинский район: I место - ЗАО «Пензенская горэлектросеть»; II место – АО «ПНИЭИ»; III место – ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. Октябрьский район: I место – АО «ППО ЭВТ» им. В.А. Ревунова; II место – АО «Радиозавод»; III место - ПО «Электроприбор». Железнодорожной район: I место – ОАО «Биосинтез»; II место – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»; III место – ОАО ЖБК - 1. Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорта и молодежной политике города Пензы. Финал соревнований по настольному теннису состоится 20 января во Дворце спорта «Рубин». Начало соревнований в 14.00.

Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017