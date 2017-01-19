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 Четверг, 19 января 2017
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В Пензе пройдет финал соревнований по настольному теннису среди трудовых коллективов
Сегодня в Пензе
 

В городе Пензе состоялся предварительный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пензы.

В соревнованиях приняли участие команды 23 трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города Пензы.

Результаты соревнований:

Первомайский район:

I место – ОАО «Пензадизельмаш»;

II место – ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»;

III место – ООО «Горводоканал».

Ленинский район:

I место - ЗАО «Пензенская горэлектросеть»;

II место – АО «ПНИЭИ»;

III место – ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Октябрьский район:

I место – АО «ППО ЭВТ» им. В.А. Ревунова;

II место – АО «Радиозавод»;

III место - ПО «Электроприбор».

Железнодорожной район:

I место – ОАО «Биосинтез»;

II место – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»;

III место – ОАО ЖБК - 1.

Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорта и молодежной политике города Пензы.

Финал соревнований по настольному теннису состоится 20 января во Дворце спорта «Рубин». Начало соревнований в 14.00.

Новость: Администрация города Пензы 19 января 2017
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