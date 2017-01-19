Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет на территории Пензенской области

Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет на территории Пензы и области 20 января 2017 года.

В рамках данного мероприятия основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов.

«Уважаемые водители, помните, что если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - отметили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за не предоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.