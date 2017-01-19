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У войны не женское лицо
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У войны не женское лицо.
Женщина ненавидит смерть. Женщина на войне - это неправильно, но это случается. О героизме русской женщины как в годы Великой Отечественной войны, так и в наше время рассказали пензенские краеведы. Историческое мероприятие «У войны не женское лицо» прошло в пензенском краеведческом музее.
«На этом мероприятии мы расскажем о женщине на войне. Покажем глазами женщины ту страшную войну – Великую Отечественную. Но проводим мы это мероприятие сегодня в память о тех, кто погиб 25 декабря 2016 года. В память жертв то страшной катастрофы, когда наш самолет разбился. Но особенно в память той замечательной женщины, которая погибла в этой катастрофе. В память Елизаветы Глинки», - отметила Татьяна Черникова, заведующая культурно-образовательным отделом пензенского краеведческого музея.
Елизавета Глинка 25 декабря 2016 года погибла при крушении самолета в черном море. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Самолет рухнул прямо в море. К сожалению все пассажиры погибли. Погибли ради благой цели.
Чтобы рассказать о подвигах русских женщин, сотрудники музея пригласили к себе детей из школы №28 города Пензы.
«Дети уже взрослые. Ученики девятого класса. Ребята, которые следят и за политическими событиями и за тем, что происходит в мире. Они в состоянии понять ту страшную боль, которую несет война и понять тот героизм, который проявляет женщина, участвуя в самых разных боевых действиях», - добавила Татьяна Черникова.
О героизме и доблести русского солдата и офицера рассказывают самые удивительные вещи. Женский героизм не является исключением.
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