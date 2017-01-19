Новогодний колорит

Пока пензенцы украшали елки в своих домах, предприятия торговли и организации создавали в городе атмосферу праздника. В Ленинском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий.

«Ленский район является центральным районом нашего города. Судя по тому, как выглядит центр, у жителей и гостей складывается впечатление обо всем городе. Представители власти в этом году приложили большие усилия, чтобы Пенза стала краше, лучше и уютнее перед Новым годом», - отметил Глава города Пензы Валерий Савельев.

Валерий Савельев отметил, что, прежде всего, этот конкурс нужен жителям города. Его участники не просто украшают улицы, территорию своих предприятий и жилых домов, они дарят людям новогоднее настроение.

«На Фонтанной площади появлялась новая 20-метровая елка, звездное небо, возле филармонии и ККЗ «Пенза» установлена инсталляция 2017», - привел примеры новогоднего оформления Валерий Савельев.

В оформлении оценивалась художественная выразительность, оригинальность решения и наличие новогодней атрибутики. Глава администрации района Надежда Москвитина отдельно поблагодарила участников конкурса за украшение улицы Московской.

«Улица Московская – это пешеходная улица. И я сегодня хотела сказать слова благодарности всем руководителям предприятий, – их более 200-т, – за то, что они нашли возможность украсить не только свою территорию, но и прилегающую», – отметила Москвитина.

Победителям конкурса вручили дипломы, более 60-ти руководителей предприятий и учреждений получили благодарственные письма администрации района.