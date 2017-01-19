Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел ряд рабочих встреч с руководителями предприятий сахарной, хлебопекарной, ликероводочной отраслей, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Встречи прошли в формате рабочих бесед, на которых глава аграрного ведомства лично обсудил с каждым руководителем планы развития предприятий на текущий год и обсудил ключевые вопросы и проблемы работы.

В рамках встречи с исполнительным директором ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» и ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» Сергеем Дужниковым министр обсудил вопросы развития рынка продукции и инвестиционной программы предприятия. Исполнительный директор рассказал о планах на 2017 год в части выхода новой кондитерской продукции, увеличении объемов ее производства и планах по экспорту в Казахстан, Грузию, Азербайджан.

В ходе встреч с представителями сахарной отрасли – руководством ООО «Бековский сахарный завод» и ОАО «Атмис-сахар» Андрей Бурлаков обсудил вопросы развития рынка сахара и планы предприятий. В планах ООО «Бековский сахарный завод» отмечена работа над повышением качества сахара, модернизация упаковочного отделения и цеха бестарного хранения.

ОАО «Атмис-сахар» планирует повысить производительность, делая упор на выход сахара, также в планах предприятия - установка нового оборудования, автоматизация. Кроме того, ОАО «Атмис-сахар» продолжит работу с персоналом в части обеспечения обучения во Франции. На встрече с министром директор Андрей Харченко отметил, что компания работает с Пензенским государственным аграрным университетом в части обеспечения работой молодых кадров с представлением жилищных условий. В свою очередь, Андрей Бурлаков предложил рассмотреть возможность участия молодых специалистов в мероприятиях по улучшению жилищных условий программы устойчивого развития сельских территорий, реализуемой на территории региона по линии областного минсельхоза.

Глава регионального аграрного ведомства рассказал в ходе встречи и мерах государственной поддержки в 2017 году, а также о работе механизма льготного кредитования.