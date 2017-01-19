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 Четверг, 19 января 2017
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«Новые механизмы государственной поддержки АПК»
Сегодня в Пензе
 

Семинар пройдет в формате обучения и разъяснения. Темой для изучения станут меры господдержки отраслей агропромышленного комплекса в 2017 году. Особое внимание региональным минсельхозом будет уделено новому механизму льготного кредитования сельхозпредприятий в связи со вступлением в силу постановления об утверждении правил предоставления кредитов организациям агропромышленного комплекса по льготной ставке не более 5%. Спикерами на обучающей площадке выступят специалисты финансовой службы регионального аграрного ведомства и банковской сферы.

Участие в масштабном обучающем мероприятии примут также специалисты финансово-экономических подразделений сельскохозяйственных предприятий, муниципальных агентств по развитию предпринимательства, экономисты и бухгалтеры отделов по развитию сельского хозяйства и предпринимательства районных администраций.

Семинар состоится на базе Пензенского государственного аграрного университета. Начало мероприятия в 11.00.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 января 2017
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