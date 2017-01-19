45 ТЫСЯЧ ЗА СПАСЕНИЕ СЫНА

Теперь любой телефонный звонок вызывает в душе Галины Можаковой опасение. Жертвой мошенников она стала, как это обычно бывает, из-за излишней доверчивости.

«Был звонок: «Алло, мам! Я сбил женщину. Не насмерть. Она жива. Мне обещали помочь, если я заплачу 45 тысяч рублей». Я спросила, как же мне передать деньги? На что «сын» передал телефон другому мужчине», — вспоминает Галина Васильевна.

Незнакомец обещал женщине выпутать из передряги сына, если та положит деньги на счёт двух мобильных номеров. Сама пенсионерка дойти до ближайшего платёжного терминала не могла, отправила мужа.

Всё это время собеседники были «на проводе». Как только деньги перечислили, незнакомец разрешил-таки положить трубку. И только тогда мать смогла, наконец, позвонить сыну и убедиться, что её жестоко обманули.

«И ты поверила? — спросил у меня сын», — неловко сознаётся потерпевшая.

Поверила! Также как и сотни других обманутых пенсионеров... Несмотря на активную пропаганду среди населения со стороны правоохранителей, пожилые люди по-прежнему ведутся на уловки телефонных мошенников.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова, пояснила: «В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Причем, жертвами обманщиков становятся не только пенсионеры. Все чаще злоумышленники прибегают к новой тактике: они сообщают потенциальным жертвам, что задержаны сотрудниками Госавтоинспекции за совершение административного правонарушения. Например, за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мошенники просят перечислить деньги за освобождение их от ответственности. При разговоре они никогда не представляются, рассчитывая на то, что потенциальные жертвы примут их голос за голос родственника или знакомого».

Сотрудники УМВД призывают граждан не доверять телефонным звонкам, связанным с вымогательством денег. Необходимо сразу же перезвонить родственникам, а при необходимости — в полицию.