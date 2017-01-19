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 Четверг, 19 января 2017
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Натюрморты и пейзажи Пензы
Сегодня в Пензе
 
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Её полотна пользуются успехом как в России, так и за ее пределами. Венгрия, Канада, Англия - пейзажи и натюрморты художницы Людмилы Кузнецовой принимали участие во многих международных выставках, а теперь, впервые, её работы можно увидеть в Законодательном Собрании Пензенской области.

 «Мы рады Вас приветствовать в стенах нашего дома. Депутаты Законодательного Собрания с большим удовольствием всегда встречают выставки, которые у нас проходят регулярно», - говорит Михаил Макаров, Председатель Счетной палаты Пензенской области.

 «Мне очень приятно, что именно Законодательное Собрание так относится к художникам, поддерживает их. Такое внимание к изобразительному искусству не может не радовать»,- отмечает художница.

Здесь представлено порядка 20 натюрмортов и пейзажей – на них изображена Пенза, какой увидела её Людмила Дмитриевна. В прошлом художница 9 лет преподавала в Пензенском художественном училище имени Савицкого.         

 «Людмила Кузнецова стала художником, который в расцвете своего таланта имеет возможность очень щедро поделиться им с нами, с поклонниками»,- говорит Кирилл Застрожный, директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого.

Придя на выставку, зрители смогут увидеть не только работы Людмилы Кузнецовой, но и попасть на экскурсию по региональному парламенту. Организаторы уверены, что это будет полезным и интересным, в особенности для студентов и молодежи.

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