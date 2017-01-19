Пензенский зоопарк предлагает на продажу волнистых попугаев

Эти молодые (рождены в декабре 2016 года) здоровые и весёлые птички, станут прекрасными компаньонами для Вас или Ваших детей.

Волнистые попугаи сегодня являются лидерами среди декоративных птиц, живущих в домах людей. Эта небольшая птичка завоевала сердца многих людей благодаря своей неприхотливости, дружелюбию и отличной обучаемости. Особенно хорошо приручаются совсем молодые птенцы, попавшие к людям в возрасте 1-2 месяцев. А если вы не пожалеете времени для регулярных занятий с питомцем, то приобретёте в его «лице» не только друга, но и собеседника.

Родина этого популярного домашнего питомца - Австралия. Своё название «волнистики» получили из-за характерного окраса с волнами на голове, спине и крыльях. Изначально все особи были зеленого цвета с желтой маской вокруг клюва, но после одомашнивания селекционеры вывели птиц самых разных оттенков и теперь можно встретить, желтых, белых и даже фиолетовых попугаев. Или с синим оперением, как у наших птенцов.

Приобрести попугайчиков можно в рабочие дни (с 9 до 16 ч.)

Стоимость одной птицы – 500 рулей.

По вопросу приобретения можно обратиться по телефону: 30-53-15