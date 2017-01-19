Детский вопрос

Показатели медицинской статистики показывали хорошие результаты. С 2004-го года рождаемость в Сурском крае не сокращалась. Более того число младенцев только возрастало. Результаты 2016-го заставили задуматься. В родовспомогательных заведениях недосчитались пациенток.

«Ну вот, за предыдущие месяцы это триста детей было… Я имею в виду, сравнивая итоги за восемь месяцев, девять месяцев… К сожалению, сейчас мы точными данными не располагаем. Но, отслеживая динамику, мы видим, что такая тенденция сохраняется»,- рассказала Марина Евстигнеева начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области.

Пензенская область традиционно высокими приростами населения не отличалась. Но региональные и федеральные меры поддержки семей с детьми вселили надежду на лучшее. Все они продолжают действовать. Что нужно еще предпринять для повышения рождаемости, решили выяснить в региональном Минздраве.

«Было принято решение провести интерактивный опрос жителей Пензенской области, которые откликнулись бы на наш вопрос, что нужно сделать для того, чтобы на территории нашего региона рождалось больше детей. Поэтому мы приглашаем всех желающих откликнуться и дать свои предложения»,-прокомментировала Марина Евстигнеева.

По словам специалистов ведомства – это не анкетирование. Свои пожелания и проблемы можно озвучить в развернутой форме. По итогам обмена мнениями составят заключение и предъявят к рассмотрению властям.