Пензенцы отметили Крещение Господне

Крещенский сочельник – важная дата в церковном календаре. Именно в этот день на всех иорданях, которые устраиваются возле храмов, проводят первое освящение воды. Настоятель Покровского Архиерейского собора Иоанн Яворский освятил две цистерны с водой, которые будут доставлены в район Пензы IV. Там нет храма, но благодаря Депутату Вадиму Супикову, люди могут набрать святую воду, буквально в шаговой доступности от дома.

«Дай Бог, чтобы эта вода, которую получает особые целебные свойства, помогала всем тем, кто будет ее употреблять, умываться ее. Дай Бог, чтобы человек, который ее употребляет, получал исцеление, как души, так и тела. И благодарил Господа за те дивные дела, которые происходят в нашей жизни», — сказал настоятель Покровского Архиерейского собора Иоанн Яворский.

Уже вечером сотни Пензенцев собрались в Железнодорожном районе на улице Рылеева. Там по доброй традиции уже 17-й год подряд праздник Крещения Господне организует депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Николаевич Супиков. За святой водой приходили буквально все: мамы с детьми на руках, родители со спящими малышами в колясках и санках, молодежь, люди среднего возраста, а также бабушки и дедушки. Всех их в этот день объединила вера. Пензенцы поделились своими способами использования святой воды.

С каждым годом количество верующих, пришедших на праздник, увеличивается. На Крещение приходят целыми семьями, тремя, а иногда и четырьмя поколениями. На реке Сура в районе четвертой Пензы собираются не только жители железнодорожного района, а приезжают со всей Пензы, области и даже соседних городов.

«Вот уже 17 лет мы с Вами здесь встречаем Крещенскую ночь. Я благодарен всем Вам за то, что вы все пришли сегодня сюда и привели своих друзей, родных и близких к нашей иордани, приобщая их тем самым к наши православным традициям. Уважаемые друзья, я от всей души желаю вам, чтобы Господь всем помогал во всех ваших добрых делах. Чтобы он был с нами, с нашим городом»,— сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Свое благословление верующим дал Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Высокопреосвященнейший Серафим. В Крещенскую ночь он пожелал, чтобы каждый получил через святую крещенскую воду доброе здравие.

«Я желаю всем вам сегодня, чтобы Господь, через эту крещенскую воду даровал всем вам доброго здоровья, благодатной помощи в вашей жизни. Праздник крещение Господне – праздник обновления, в том числе и обновления человеческого сердца и человеческой души. Я желаю Вам вступить в этот год обновленными людьми, которые получили некий заряд Божей благодати на предстоящий год», — сказал Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Высокопреосвященнейший Серафим.

Ровно в 12 часов ночи, митрополит Серафим провел молебное пение, а настоятель Покровского Архиерейского собора Иоанн Яворский провел процесс водосвятия.

Первым в иордань окунулся Вадим Николаевич Супиков. В ночь на Крещение Господне, действительно, как говорит Предание, все водное естество освящается. И становится подобным водам Иордана, в которых был крещен Господь. Омовение позволяет получить духовное очищение, уверены верующие.

И пока Пензенцы продолжали совершать омовение, небо над Сурой озарил феерверк.

После того, как вода в реке была освящена, Иоанн Яворский освятил воду и верующих. После этого пришедшие на Крещение почувствовали особые эмоции.

И пока одни купались в иордани, вторые стояли за святой водой, третье – просто грелись у костра. Однако все пришедшие были уверены, что через год опять обязательно придут в ночь на крещение именно сюда вместе со своими семьями.