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Проведен осмотр пешеходных мостиков и лестниц Железнодорожного района
Сегодня в Пензе
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Заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаилом Сарафанниковым проведен осмотр пешеходных мостиков и лестниц, расположенных на территории района. В ходе обследования установлено, что мостики, расположенные в районе дома № 9 по ул. Фабричная и по ул. Парковая, находятся в удовлетворительном состоянии. Территория очищена от снега и обработана противогололедными средствами. МУП «Пензадормост» выдано предписание о необходимости организации работ по очистке и обработке противогололедным средством пешеходного мостика по ул. Фестивальная, 1 (в районе филиала № 1 МБДОУ детский сад № 105)
Заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаилом Сарафанниковым проведен осмотр пешеходных мостиков и лестниц, расположенных на территории района.
В ходе обследования установлено, что мостики, расположенные в районе дома № 9 по ул. Фабричная и по ул. Парковая, находятся в удовлетворительном состоянии. Территория очищена от снега и обработана противогололедными средствами.
МУП «Пензадормост» выдано предписание о необходимости организации работ по очистке и обработке противогололедным средством пешеходного мостика по ул. Фестивальная, 1 (в районе филиала № 1 МБДОУ детский сад № 105)
Новость: Администрация города Пензы 20 января 2017
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