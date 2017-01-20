Реализация шаурмы на ул.Красной прекращена

На прием предпринимателей к заместителю главы администрации города Пензы Андрею Шевченко обратился Селиванов Илья, представитель индивидуального предпринимателя Селивановой В.И., по вопросу дальнейшего функционирования торгово-остановочного комплекса по реализации шаурмы на остановке общественного транспорта «ПГУ» ул.Красная,40 (из центра).

В ходе встречи представители администрации попросили представить документы, подтверждающие правовые основания нахождения данного объекта на вышеуказанной территории.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 13 мая 2013 года по делу №А49-9750/2012 индивидуальный предприниматель Селиванова Валентина Ивановна в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу обязана возвратить Управлению муниципального имущества администрации города Пензы по акту приема-передачи земельный участок площадью 30 кв.м., расположенный по адресу: г. Пенза, в районе дома №40 по ул. Красной,

По делу выдан исполнительный лист и 26.07.2013 г. возбуждено исполнительное производство.

До настоящего времени решение суда не исполнено.

Кроме того, в ходе встречи не представлен документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения торгово-остановочным комплексом.

Вместе с тем Определением Первомайского районного суда г. Пензы от 28.04.2016 г. удовлетворено заявление администрации города Пензы об отмене решения третейского суда от 12.06.2015 по делу по иску Селивановой В.В. к Кормишиной В.И. о признании права собственности на нежилое здание (кафе), решение третейского суда о признании права собственности на нежилое здание (кафе), кадастровый номер 58:29:3002007:165, площадью 22 кв.м., расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 40 П, отменено.

Апелляционным определением Пензенского областного суда от 15.11.2016 определение Первомайского суда г. Пензы оставлено без изменения.

В целях пресечения нарушений законодательства, администрацией города Пензы 23.12.2016 г. в Первомайский РОСП УФССП по Пензенской области направлен запрос о ходе исполнительного производства с приложением апелляционного определения. Кроме того, указано на необходимость совершения службой судебных приставов от имени и за счет должника действия, содержащегося в исполнительном документе (п. 7 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

В ходе встречи предпринимателю рекомендовано осуществлять свою предпринимательскую деятельность в рамках действующего законодательства.