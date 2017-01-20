Пенза занимает первое место в рейтинге городских округов

Министерство экономики Пензенской области сформировало итоговый рейтинг деятельности администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области.



Рейтинг отражает состояние инвестиционного климата за 2016 год. Город Пенза занимает в нем первое место.



По поручению Губернатора Ивана Белозерцева с 2015 года Министерством экономики ежеквартально проводится оценка деятельности администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата, по результатам которой формируется Инвестиционный рейтинг.



Рейтинг составляется по трём ключевым направлениям – «Инвестиционная активность», «Эффективность работы по улучшению инвестиционного климата», «Эффективность работы по поддержке малого предпринимательства». Основная задача проводимого мониторинга - повышение инвестиционной активности муниципальных образований, улучшение делового климата и развитие конкуренции.

Новость: Администрация города Пензы 20 января 2017