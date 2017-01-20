|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Иван Белозерцев примет участие в программе на одном из федеральных каналов
Сегодня в Пензе
|
Губернатор Пензенской области расскажет зрителям федерального канала о Пензенской области, ее особенностях и преимуществах, о наиболее значимых проектах, которые реализуются в регионе. Иван Белозерцев ответит на вопросы ведущих Ольги Арслановой и Петра Кузнецова. Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный общедоступный телеканал. Вышел в эфир 19 мая 2013 года. Его основные цели - развитие гражданского общества в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих ценностей. ОТР - площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество, а также средство открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами России. «ОТРажение» – интерактивный информационно-аналитический проект ОТР, дискуссионная площадка для обсуждения актуальных тем, волнующих россиян, в прямом эфире. Социальные проблемы, экономика, внешняя и внутренняя политика, культурные события и многое другое – все, что происходит здесь и сейчас.
Губернатор Пензенской области расскажет зрителям федерального канала о Пензенской области, ее особенностях и преимуществах, о наиболее значимых проектах, которые реализуются в регионе.
Иван Белозерцев ответит на вопросы ведущих Ольги Арслановой и Петра Кузнецова.
Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный общедоступный телеканал. Вышел в эфир 19 мая 2013 года. Его основные цели - развитие гражданского общества в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих ценностей. ОТР - площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество, а также средство открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами России.
«ОТРажение» – интерактивный информационно-аналитический проект ОТР, дискуссионная площадка для обсуждения актуальных тем, волнующих россиян, в прямом эфире. Социальные проблемы, экономика, внешняя и внутренняя политика, культурные события и многое другое – все, что происходит здесь и сейчас.
Новость: Правительство Пензенской области 20 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru