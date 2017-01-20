Иван Белозерцев примет участие в программе на одном из федеральных каналов

Губернатор Пензенской области расскажет зрителям федерального канала о Пензенской области, ее особенностях и преимуществах, о наиболее значимых проектах, которые реализуются в регионе.

Иван Белозерцев ответит на вопросы ведущих Ольги Арслановой и Петра Кузнецова.

Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный общедоступный телеканал. Вышел в эфир 19 мая 2013 года. Его основные цели - развитие гражданского общества в России, просвещение и образование, пропаганда общечеловеческих ценностей. ОТР - площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество, а также средство открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами России.

«ОТРажение» – интерактивный информационно-аналитический проект ОТР, дискуссионная площадка для обсуждения актуальных тем, волнующих россиян, в прямом эфире. Социальные проблемы, экономика, внешняя и внутренняя политика, культурные события и многое другое – все, что происходит здесь и сейчас.