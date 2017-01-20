На улице Пушкина открыта новая ледовая площадка

Активными жителями совместно с управляющей компанией ООО ""Пензастройсервис" на внутридворовой территории дома № 45 по улице Пушкина обустроена площадка для игры в хоккей и катания на льду.



Рядом с площадкой для детей и подростков построена снежная горка. В весеннее время активисты планируют покрасить ограждение площадки, установить скамейки для отдыха.



Администрация района выражает благодарность всем принявшим участие в строительстве площадки.

Новость: Администрация города Пензы 20 января 2017