Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 20 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензенской области реализуется проект «Познавательный автобус»
Сегодня в Пензе
 

С помощью мониторов, установленных в школьных автобусах, будет организована демонстрация научно-познавательных фильмов для детей.

Напомним, что в 2016 году в регион поступило 89 новых автобусов, предназначенных для перевозки детей в сельской местности. Из областного бюджета на закупку данного специализированного транспорта было направлено порядка 30-ти миллионов рублей.

На сегодняшний день оформлена заявка на оснащение пензенских общеобразовательных учреждений ещё 55 единицами вышеназванной техники.

Продолжительность поездок школьников, которых доставляют на учебные занятия из отдалённых сёл, в среднем составляет 30 минут. Идея пензенского губернатора заключается, в соответствии с теорией «мягкого просвещения», в организации процесса ненавязчивой демонстрации документальных фильмов научно-познавательного характера. 

«Тематика определена как культурно-историческая, связанная с наследием и развитием нашего края. Пензенская земля богата историческими событиями и великими людьми, у нас много достопримечательностей, уникальных культурных объектов», - пояснил глава областной исполнительной власти, комментируя свою инициативу.

«Всё это принадлежит подрастающему поколению, которое имеет право знать и гордиться достижениями своей малой родины», - подчеркнул он.

По поручению Ивана Белозерцева в настоящее время осуществляется техническое оснащение школьных автобусов аппаратурой, позволяющей показывать учебные фильмы, выстраивается негромкий звук, который не должен отвлекать водителя во время движения, выполняются меры по обеспечению безопасности детей.

По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, на данный момент создано более 10-ти кинолент, хронометраж каждой из них составляет не более 8-10 минут. На первом этапе проект «Познавательный автобус» будет реализован на нескольких маршрутах, затем распространён в более широком масштабе. 

Проектом пензенского губернатора заинтересовался Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Не исключено, что опыт, наработанный в пензенском регионе, в дальнейшем будет использован и в других субъектах федерации.

Новость: Правительство Пензенской области 20 января 2017
2017-01-20
Ценный груз
Из Пензы в Горловку направлена гуманитарная помощь
 
2017-01-20
Сельхозтоваропроизводителям доступно льготное кредитование
В Пензе обсудили новые правила, вступившие в силу с 1 января 2017 года
 
2017-01-20
Рука помощи
В Пензе бесплатно раздают одежду
 
2017-01-20
Список домов, капремонт которых запланирован на 2017 год
 Региональный фонд опубликовал информацию для собственников
 
2017-01-20
Скоро состоится 4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица»
Фестиваль состоится 28 января 2017 года с 18.00 в концертном зале ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области»
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru