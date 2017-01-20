В Пензенской области реализуется проект «Познавательный автобус»

С помощью мониторов, установленных в школьных автобусах, будет организована демонстрация научно-познавательных фильмов для детей.



Напомним, что в 2016 году в регион поступило 89 новых автобусов, предназначенных для перевозки детей в сельской местности. Из областного бюджета на закупку данного специализированного транспорта было направлено порядка 30-ти миллионов рублей.

На сегодняшний день оформлена заявка на оснащение пензенских общеобразовательных учреждений ещё 55 единицами вышеназванной техники.



Продолжительность поездок школьников, которых доставляют на учебные занятия из отдалённых сёл, в среднем составляет 30 минут. Идея пензенского губернатора заключается, в соответствии с теорией «мягкого просвещения», в организации процесса ненавязчивой демонстрации документальных фильмов научно-познавательного характера.



«Тематика определена как культурно-историческая, связанная с наследием и развитием нашего края. Пензенская земля богата историческими событиями и великими людьми, у нас много достопримечательностей, уникальных культурных объектов», - пояснил глава областной исполнительной власти, комментируя свою инициативу.



«Всё это принадлежит подрастающему поколению, которое имеет право знать и гордиться достижениями своей малой родины», - подчеркнул он.



По поручению Ивана Белозерцева в настоящее время осуществляется техническое оснащение школьных автобусов аппаратурой, позволяющей показывать учебные фильмы, выстраивается негромкий звук, который не должен отвлекать водителя во время движения, выполняются меры по обеспечению безопасности детей.



По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, на данный момент создано более 10-ти кинолент, хронометраж каждой из них составляет не более 8-10 минут. На первом этапе проект «Познавательный автобус» будет реализован на нескольких маршрутах, затем распространён в более широком масштабе.



Проектом пензенского губернатора заинтересовался Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Не исключено, что опыт, наработанный в пензенском регионе, в дальнейшем будет использован и в других субъектах федерации.