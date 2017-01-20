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В правительстве Пензенской области возобновила свою работу информационно-справочная служба
Сегодня в Пензе
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Обращений граждан ждут в рабочие дни с 9 до 18 часов. Информационно-справочная служба работает по адресу: г.Пенза, улица Московская, 75, кабинет 132. Телефон – 595-131. Обращений ждут в рабочие дни, с 9 до 18 часов. Перерыв на обед с 12 до 13.00.
Обращений граждан ждут в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Информационно-справочная служба работает по адресу: г.Пенза, улица Московская, 75, кабинет 132. Телефон – 595-131.
Обращений ждут в рабочие дни, с 9 до 18 часов. Перерыв на обед с 12 до 13.00.
Новость: Правительство Пензенской области 20 января 2017
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