В правительстве Пензенской области возобновила свою работу информационно-справочная служба

Обращений граждан ждут в рабочие дни с 9 до 18 часов. Информационно-справочная служба работает по адресу: г.Пенза, улица Московская, 75, кабинет 132. Телефон – 595-131. Обращений ждут в рабочие дни, с 9 до 18 часов. Перерыв на обед с 12 до 13.00.

Новость: Правительство Пензенской области 20 января 2017