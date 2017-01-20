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В Пензе прошел рейд «Автокресло – детям»
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В машине ребенок в безопасности только в детском кресле. Некоторые водители используют специальные удерживающие устройства. Те, кто ими не пользуется, рискуют жизнью своего ребенка. Соблюдают ли водители правила перевозки детей, проверили сотрудники Госавтоинспекции.
«За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, к административной ответственности был привлечен 71 водитель», – сообщила инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
Использовать детские удерживающие устройства требуют Правила дорожного движения. Однако каждый водитель понимает, что использование детского автокресла – это в первую очередь безопасность перевозимого ребенка. Будучи не пристёгнутым, юный пассажир рискует получить серьезные травмы при столкновении или резком торможении автомобиля.
«Мы приобрели кресла для двух детей, перевозим в машине их только с помощью них. Я уверена, что мои дети в безопасности», – рассказала водитель-мама Жанна Акимова.
Водителям, нарушившим Правила дорожного движения, придется заплатить штраф.
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