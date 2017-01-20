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 Пятница, 20 января 2017
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В Пензе проведены проверки объектов капитального строительства
Сегодня в Пензе
 

В отношении неизвестного круга лиц по обращению о реконструкции нежилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Егорова, 2 в г. Пензе вынесено определение о возбуждении административного производства.

По итогам проведенной проверки по поступившему в Управление обращению вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела в отношении физического лица Мамонова Н.Ф.

По итогам проведенной проверки объекта капитального строительства состоящего на государственном строительном учете составлены протоколы об административных правонарушениях на застройщиков, допустивших нарушения на объекте капитального строительства расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 33в.

По итогам проведенной проверки по поступившему в Управление обращению из администрации Пензенского района составлен протокол об административном правонарушении на физическое лицо допустившее нарушение на объекте капитального строительства расположенного по адресу: Пензенский район, с. Богословка, ул. Гагарина, 1-2.

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