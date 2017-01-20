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 Пятница, 20 января 2017
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Андрей Шевченко встретился с Пензенскими предпринимателями
Сегодня в Пензе
 

В ходе приема были даны подробные разъяснения по порядку размещения Нестационарных Торговых Объектов в соответствии с действующим законодательством, по проведению процедуры аукциона на право подобных объектов. 

Также в этот день было рассмотрено обращение по вводу в эксплуатацию остановочного павильона по улице Аустрина, по результатам рассмотрения которого Андрей Шевченко разъяснил предпринимателю порядок передачи объекта в собственность муниципалитета и требования к содержанию остановок общественного транспорта.

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