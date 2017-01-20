Андрей Шевченко встретился с Пензенскими предпринимателями

В ходе приема были даны подробные разъяснения по порядку размещения Нестационарных Торговых Объектов в соответствии с действующим законодательством, по проведению процедуры аукциона на право подобных объектов.

Также в этот день было рассмотрено обращение по вводу в эксплуатацию остановочного павильона по улице Аустрина, по результатам рассмотрения которого Андрей Шевченко разъяснил предпринимателю порядок передачи объекта в собственность муниципалитета и требования к содержанию остановок общественного транспорта.