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Погиб мужчина на пожаре в Нижнеломовском районе
Сегодня в Пензе
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В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании деревянного срубового дома в городе Нижний Ломов Пензенской области. В результате пожара строение выгорело частично, в огне погиб 82-летний хозяин дома, который проживал один. По данному факту Нижнеломовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняется причина пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании деревянного срубового дома в городе Нижний Ломов Пензенской области. В результате пожара строение выгорело частично, в огне погиб 82-летний хозяин дома, который проживал один. По данному факту Нижнеломовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время выясняется причина пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 20 января 2017
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