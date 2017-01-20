Погиб мужчина на пожаре в Нижнеломовском районе

В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании деревянного срубового дома в городе Нижний Ломов Пензенской области. В результате пожара строение выгорело частично, в огне погиб 82-летний хозяин дома, который проживал один. По данному факту Нижнеломовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время выясняется причина пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.