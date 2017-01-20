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Новым президентом «Федерации тенниса Пензенской области» переизбран Кочетков Олег Александрович
Сегодня в Пензе
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В теннис-центре «Виктория» состоялось внеочередное заседание общего собрания региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Пензенской области». Членами общего собрания принято решение о переизбрании президента федерации. Новым президентом переизбран Кочетков Олег Александрович, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой». Экс-руководитель федерации Клячман Валентин Борисович, возглавлявший организацию с 2004 года, избран почётным президентом региональной спортивной общественной организации «Федерации тенниса Пензенской области».
В теннис-центре «Виктория» состоялось внеочередное заседание общего собрания региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Пензенской области».
Членами общего собрания принято решение о переизбрании президента федерации. Новым президентом переизбран Кочетков Олег Александрович, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой».
Экс-руководитель федерации Клячман Валентин Борисович, возглавлявший организацию с 2004 года, избран почётным президентом региональной спортивной общественной организации «Федерации тенниса Пензенской области».
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 20 января 2017
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