В силу вступил новый закон единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры в Пензенской области. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав

Россия в числе немногих стран, в которых сложился очень емкий и разнообразный рынок недвижимости. Чтобы рынок недвижимости мог нормально функционировать, в нашей стране действует комплексная система учёта и регистрации объектов недвижимости.

Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.