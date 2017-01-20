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Россия в числе немногих стран, в которых сложился очень емкий и разнообразный рынок недвижимости
Сегодня в Пензе
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В силу вступил новый закон единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры в Пензенской области. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав Россия в числе немногих стран, в которых сложился очень емкий и разнообразный рынок недвижимости. Чтобы рынок недвижимости мог нормально функционировать, в нашей стране действует комплексная система учёта и регистрации объектов недвижимости. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.
В силу вступил новый закон единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры в Пензенской области. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав
Россия в числе немногих стран, в которых сложился очень емкий и разнообразный рынок недвижимости. Чтобы рынок недвижимости мог нормально функционировать, в нашей стране действует комплексная система учёта и регистрации объектов недвижимости.
Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.
Новость: Дмитрий Раткин 20 января 2017
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