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 Пятница, 20 января 2017
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Директор предприятия в Неверкинском районе не выплачивал зарплату работникам
Сегодня в Пензе
 

Доказательства, собранные Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для установления факта совершения директором общества с ограниченной ответственностью «Бикмурзинское» преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствием и судом установлено, что с января 2014 по декабрь 2015 года директор предприятия не выплачивал заработную плату 59-ти работникам на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. 

Установлено, что при наличии неисполненных обязательств  перед работниками директор приобрел сельскохозяйственную технику и автомашину, которую использовал в личных целях.

Поскольку директор сельхозпредприятия подозревался в совершении преступления средней тяжести, полностью признал свою вину, а также в ходе следствия причиненный ущерб перед работниками возместил в полном объеме, в соответствии с изменениями, внесенными в июле 2016 года в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации судом он освобожден от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении него прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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