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Скоро состоится 4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица»
Сегодня в Пензе
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Авторская песня является культурным фундаментом и стрежнем фестиваля «Большая медведица», главными целями которого являются: повышение духовности общества, развитие культурного потенциала самодеятельного творчества, пропаганда туризма, здорового образа жизни и бережного отношения к природе. 4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица» стартует 28 января 2017 года, как значимое мероприятие культурной традиции Русского географического общества. Фестиваль проводится в рамках Молодежного добровольческого экологического проекта «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» («ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА-3»)», развивающего чувство бережного отношения к природе и способствующего формированию экологической культуры у жителей Пензенской области. Фестиваль «Большая медведица» традиционно проводится под патронажем Почетного председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества Героя России, лётчика-космонавта Александра Михайловича Самокутяева и Председателя Попечительского Совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева. Приглашаются все желающие! Вход – свободный.
Авторская песня является культурным фундаментом и стрежнем фестиваля «Большая медведица», главными целями которого являются: повышение духовности общества, развитие культурного потенциала самодеятельного творчества, пропаганда туризма, здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица» стартует 28 января 2017 года, как значимое мероприятие культурной традиции Русского географического общества. Фестиваль проводится в рамках Молодежного добровольческого экологического проекта «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» («ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА-3»)», развивающего чувство бережного отношения к природе и способствующего формированию экологической культуры у жителей Пензенской области.
Фестиваль «Большая медведица» традиционно проводится под патронажем Почетного председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества Героя России, лётчика-космонавта Александра Михайловича Самокутяева и Председателя Попечительского Совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева.
Приглашаются все желающие!
Вход – свободный.
Новость: Игорь Пантюшов 20 января 2017
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