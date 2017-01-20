Скоро состоится 4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица»

Авторская песня является культурным фундаментом и стрежнем фестиваля «Большая медведица», главными целями которого являются: повышение духовности общества, развитие культурного потенциала самодеятельного творчества, пропаганда туризма, здорового образа жизни и бережного отношения к природе.

4-й фестиваль авторской песни «Большая медведица» стартует 28 января 2017 года, как значимое мероприятие культурной традиции Русского географического общества. Фестиваль проводится в рамках Молодежного добровольческого экологического проекта «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» («ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА-3»)», развивающего чувство бережного отношения к природе и способствующего формированию экологической культуры у жителей Пензенской области.

Фестиваль «Большая медведица» традиционно проводится под патронажем Почетного председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества Героя России, лётчика-космонавта Александра Михайловича Самокутяева и Председателя Попечительского Совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева.



Фестиваль состоится 28 января 2017 года с 18.00 в концертном зале ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 51.



Организаторами фестиваля «Большая медведица» являются: Пензенское областное отделение Русского географического общества, Продюсерский центр «Merus media group», Росприроднадзор по Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования по Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, Пензенский областной фонд научно-технического развития, ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области», ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», Праздничный центр «ЮНОНА».



Сохранение природы, возрождение культуры невозможно без общественного участия. Фестиваль «Большая медведица» должен явиться значимым региональным мероприятием, которое объединит людей, неравнодушных к сохранению родной природы.

Приглашаются все желающие!

Вход – свободный.

