Список домов, капремонт которых запланирован на 2017 год

Собственникам, формирующим фонд капитального ремонта на общем счёте, региональным оператором направлено уведомление – предложение о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также другие предложения, связанные с проведением такого капремонта.

Региональный оператор обращает внимание собственников, формирующих фонд капремонта на специальном счёте, на то, что капремонт общего имущества должен проводиться не позднее сроков, предусмотренных Региональной программой, за исключением случаев, когда по решению общего собрания собственников срок кап ремонта переносится на более поздний.

Согласно Региональной программе капремонта многоквартирных домов Пензенской области, утверждённой постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пп, запланировано проведение работ по капитальному ремонту в следующих многоквартирных домах. Список на сайте правительства Пензенской области