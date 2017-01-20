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 Пятница, 20 января 2017
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Рука помощи
Сегодня в Пензе
 
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Одежда, обувь и даже детские игрушки. То, что стало мало, слегка поистрепалось или просто утратило необходимость в использовании, пензенцы охотно жертвуют на благотворительность. Центр социальной помощи семье и детям с помощью этих вещей помогает той части общества, которой не посчастливилось оказаться в трудной жизненной ситуации.

«Эти вещи раздаются тем, кто нуждается. Они выбирают одежду по размеру и вкусу. Мы записываем, сколько вещей они забрали, после этого они могут идти», - отметила Татьяна Журавель заместитель директора комплексного центра социальной помощи семье и детям.

Комплексный центр социальной помощи семье и детям оказывает услуги не только тем, кто пришел сам, но и тем, кто этого сделать не может по причинам здоровья. Сотрудники организации выезжают на дом и привозят все самое необходимое напрямую заказчику. Но в спектре оказываемых услуг центра не только снабжение предметами одежды.  

«У нас есть еще отделение социальной реабилитации. Там занимаются детьми, которые имеют ограничения по физическому здоровью. Это отделения занимается с этими детьми и их семьями. Есть также центр помощи семьям с несовершеннолетними детьми», - добавила Татьяна Журавель.

Работа такого заведения не осталась без внимания городской власти. Депутатская проверка во главе с Валерием Савельевым узнала, как обстоят дела на благотворительном фронте, а в частности как учреждение справляются со своей работой.

У вас каждый закреплен за определенным количеством детей-инвалидов? А вы сколько обслуживаете детей?  - Почти сто человек. Каждый день к ним ходите к ним? - Есть несколько семей, к которым мы ходим постоянно. Каждый месяц по два раза. А в день сколько приходится посетить?  - 4-5 семей.

На данный момент около трех тысяч человек, 2500 несовершеннолетних детей и 306 детей-инвалидов получили различную социальную помощь. Все, кто желает помочь людям, оказавшимся в беде, стоит всего лишь найти пару ненужных вещей и принести их в центр. Помогать близким – совсем не сложно.

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