Сельхозтоваропроизводителям доступно льготное кредитование

Получить выгодный кредит на развитие своего дела мечтает каждый сельхозпроизводитель. Сделать этого теперь гораздо проще. С 1 января 2017 года в России действуют новые правила льготного кредитования агропромышленного комплекса.

«На сегодняшний день заемщик-сельхозтоваропроизводитель имеет возможность получить сразу в банке льготный кредит от 1 до 5% годовых. Больше никуда обращаться не нужно. Сокращается документооборот, он не отвлекает средства на уплату полных процентов по кредиту. Банк получает возмещение напрямую из федерального бюджета», – рассказал Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Раньше процедура занимала гораздо больше времени. Заемщик получал кредит в банке под коммерческий процент, после этого обращался в Минисельхоз, и уже с его помощью по программе получал возмещение части затрат на уплату процентов. Новый порядок субсидирования для аграриев существенно упростит процесс получения господдержки, а региону поможет сэкономить средства.

«Возмещение процентных ставок банком будет осуществляться из федерального бюджета, это дает нам возможность получить дополнительный финансовый ресурс, который мы сможем направить на приоритетные для региона направления», – пояснил Андрей Бурлаков.

Задача регионального министерства – разъяснить предпринимателям, как будет действовать система льготного кредитования. Для сельхозтоваропроизводителей региона получение господдержки – это возможность развивать своё дело.

«Если сельское хозяйство не будет поддерживаться, то и развиваться не будет. А если сельское хозяйство не будет развиваться, что же мы будем кушать. Мы очень благодарны, что государство, не смотря на сложные времена, оказывает ощутимую помощь АПК», – отметила председатель ЖСПК Нелли Петросян.

Реестр заемщиков будет составлен банком совместно с Министерством сельского хозяйства.