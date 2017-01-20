Ценный груз

Фургон с инструментами, спецодеждой и строительными материалами направляется в Горловку Донецкой Республики. Неравнодушные пензенцы откликнулись на просьбу о помощи горловчан и за 10 дней собрали товары более чем на 900 тысяч рублей.

«Здесь находится исключительно мирная продукция – инструменты, светильники, ведра, лопаты – всё, что нужно для того, чтобы начинать строить. У нас есть желание помочь людям, и спасибо всем, кто откликнулся на этот призыв»,- говорит Председатель правления пензенского отделения «Российский союз ветеранов Афганистана», Владимир Холзинёв.

Доставку гуманитарного груза Владимир Холзинёв будет контролировать лично. Вместе с ним сопровождать гумпомощь будет ещё водитель. Вместе они преодолеют путь длиной более чем в 1000 км.

«Дорога не близкая. Моя семья знает, что я не могу отказать людям в трудную минуту, поэтому эту поездку одобрила. Бог нам поможет. Я думаю,что всё будет хорошо»,- говорит Дмитрий Сухов, водитель.

Несмотря на то, что жители Горловки восстанавливают свой город, ситуацию там спокойной назвать нельзя. Поэтому гуманитарную помощь горловчане будут принимать на территории Ростовской области.

«Мы знаем, что люди находятся в непростой ситуации, они восстанавливают город, работают. Проделав этот путь по доставке, мы убедимся в том, что эту миссию мы сможем исполнять и дальше»,- отмечает Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Перед отбытием гуманитарного груза Виктор Кувайцев передал письмо и.о. главы администрации Горловки Ивану Приходько, в котором выразил солидарность с местными жителями.