Судьба алкодилера

Миллионер из Нижнего Ломова заработал свое состояние за счет нелегального алкоголя. Огромная партия суррогата – около 101 тысячи бутылок была продана местным жителям. Таким быстрорастущем и прибыльным бизнесом заинтересовалась пензенская прокуратура.

«Смирнов осужден за приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также за использование для маркировки алкогольной продукции специальных акцизных марок», - отметила Наталья Антонова прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области

За такое количество проданного алкоголя мужчина смог заработать целых 16 миллионов рублей. Растратить их, конечно, алкобарон просто не успел. Служители закона сработали быстро и вскоре преступник уже сидел на скамье подсудимых.

«За совершенное преступление Смирнову назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - добавила Наталья Антонова,

Осужденный даже обжаловал приговор, но суд оказался непреклонен и оставил свое решение без изменения. Еще не раз подумать над своим поведением преступнику предстоит за решеткой.