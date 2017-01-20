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Судьба алкодилера
Сегодня в Пензе
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Миллионер из Нижнего Ломова заработал свое состояние за счет нелегального алкоголя. Огромная партия суррогата – около 101 тысячи бутылок была продана местным жителям. Таким быстрорастущем и прибыльным бизнесом заинтересовалась пензенская прокуратура.
«Смирнов осужден за приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также за использование для маркировки алкогольной продукции специальных акцизных марок», - отметила Наталья Антонова прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области
За такое количество проданного алкоголя мужчина смог заработать целых 16 миллионов рублей. Растратить их, конечно, алкобарон просто не успел. Служители закона сработали быстро и вскоре преступник уже сидел на скамье подсудимых.
«За совершенное преступление Смирнову назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - добавила Наталья Антонова,
Осужденный даже обжаловал приговор, но суд оказался непреклонен и оставил свое решение без изменения. Еще не раз подумать над своим поведением преступнику предстоит за решеткой.
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