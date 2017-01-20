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НЕ В ТЕОРИИ, А НА ПРАКТИКЕ
Сегодня в Пензе
 
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В Пензенской области стартовала акция «Студенческий десант», в рамках которой студенты пензенских учебных заведений получают возможность знакомиться с работой сотрудников полиции и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях управления МВД России по Пензенской области. Первыми участниками акции стали студенты многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета, проходящие обучение по специальности «Правоохранительная деятельность». Они посетили экспертно-криминалистический центр регионального Управления МВД.

«Для студентов была организована экскурсия по лаборатории, где исследуются материалы и вещества, где исследуются материалы и вещества. В том числе, наркотические средства и психотропные вещества, а также алкогольная продукция и горюче- смазочные материалы. Также показаны была лаборатория, где проводится дактилоскопическая регистрация лиц, а также где проводятся исследования по идентификации лиц по следам оставленных на следах происшествий»,- рассказывает Сергей Шилимин, заместитель начальника экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области. 

Молодым людям показали, как снимают отпечатки пальцев, а также предоставили возможность самостоятельно выполнить эту процедуру с другими студентами.

 «Мне очень понравилась экскурсия. Теперь у меня есть дактилоскопический анализ отпечатков пальцев»,- говорит Дмитрий Дашкин, студент многопрофильного колледжа при ПГУ

Также участникам акции сообщили о том, что они могут получить государственную услугу добровольной дактилоскопической регистрации, и объяснили, как это сделать. Результаты дактилоскопирования студентам оставили на память в качестве сувениров.

Новость: Мария Сайганова 20 января 2017
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