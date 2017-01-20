Иван Белозерцев ответил на вопросы зрителей и ведущих ОТР

Губернатор начал с того, что пригласил ведущих телеэфира Ольгу Арсланову и Петра Кузнецова посетить Пензенскую область, чтобы увидеть один из лучших в стране музеев-заповедников федерального значения – усадьбу «Тарханы», где прошло детство поэта Михаила Лермонтова, уникальный Музей одной картины и получивший мировую известность парк «Легенда», где ежегодно собираются на скульптурный симпозиум мастера из разных стран, оставляющие свои работы в подарок региону.

«Как сказал режиссер Никита Михалков, посетивший Пензу прошлой весной, русская провинция – это самое чистое, что у нас есть, потому что здесь сосредоточена настоящая жизнь, понимание существования на родной земле, ощущение себя частью этой земли. Он назвал это генетическим кодом русского человека», - отметил губернатор.

Поскольку всю эту неделю в программе «ОТРажение» поднималась тема развития здравоохранения в российских регионах, ведущих заинтересовала инициатива главы пензенского региона ввести дисциплинарную ответственность для заболевших сотрудников, которые не желают брать больничный.

«Я как губернатор борюсь за то, чтоб на территории Пензенской области проживали счастливые и здоровые люди, - ответил губернатор. – Правительство региона вкладывает деньги в развитие системы здравоохранения, но без усилия самих граждан эту проблему не решить».

«Предложение ввести дисциплинарную ответственность за появление больного сотрудника на рабочем месте, кстати, распространялось не только на работников, но и на работодателей, которые не хотят оплачивать работникам больничные, ущемляют их права. За минувший год в Пензенской области выявлено 66 тысяч 396 граждан, работавших нелегально. Большинство из них легально трудоустроены», - добавил он.

Формат программы предусматривал живое общение с телезрителями путем приема телефонных звонков и смс-сообщений. В основном, с Иваном Белозерцевым общались жители Пензенской области. Они интересовались вопросами работы пригородного железнодорожного транспорта, медицинского обслуживания в сельских районах, водоснабжения и другими. Вопросы, которые не успели озвучить в эфире, будут переданы телеканалом губернатору.